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У Житомирській єпархії заявили про погрози священикам, які перейшли до ПЦУ

У Житомирській єпархії заявили про погрози священикам, які перейшли до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Житомирській єпархії Православної Церкви України заявили, що у Житомирській області на священиків, які перейшли до ПЦУ, чиниться тиск з боку Російської Церкви. Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії ПЦУ, передає УНН.

Так, у прес-службі підкреслили, що на Житомирщині до Української Церкви приєднуються як парафії, так і духовенство Московського Патріархату, у той час як Російська Церква не підтримує єднання православних українців та всіляко намагається чинити перешкоди єдності українського православ’я.

"На священиків, які перейшли в Православну Церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської Церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння", - йдеться в повідомленні.

У єпархії повідомили, що, крім зазначених дій, митрополит Віссаріон також попереджає, що в громадах, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які "можуть допомогти покаятись".

Більше того, Овруцька єпархія РПЦ проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до ПЦУ, зазначили у прес-службі.

Так, за словами ієрея Владислава Сєніка, що нещодавно перейшов до ПЦУ з РПЦ, від діяльності митрополита Віссаріона уже постраждали смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах Житомирської області.

Житомирська єпархія у свою чергу заявила, що всі переходи парафій та священослужителів відбуваються згідно з чинним законодавством України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри.

"Звертаємось до відповідних органів не допустити різного роду провокацій, а винних осіб за ці дії притягнути до відповідальності", - наголосили священнослужителі.

Як повідомляв УНН, за словами Президента України Петра Порошенко, Кремль здійснював "шалений тиск" на Вселенського патріарха Варфоломія з приводу надання Томосу ПЦУ.

Нагадаємо, до Православної церкви України перейшли 225 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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