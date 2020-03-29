В Житомирской области во время пожара погиб младенец, спасена трехлетняя сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В субботу в 19:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Курчица Новоград-Волынского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По словам граждан, в середине могли находиться четверо несовершеннолетних детей. На место происшествия выехали два отделения 38-й Государственного пожарно-спасательного поста пгт Городница.
Из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре деревянная дом уже был полностью охвачен огнем, крыша упал внутрь. До прибытия пожарных сосед успел вытащить через окно трехлетнюю девочку. Крестьяне еще слышали детский крик в доме, однако из-за сильного задымления туда зайти было невозможно.
В 20:30 бойцы ГСЧС локализовали пожар. В 21:05 - ликвидирован. В жилой комнате, на кровати, которая стояла вплотную к печи, они обнаружили тело годовалой девочки.
Выяснилось, что двое ребят шести и девяти лет в это время были у дедушки. Отец - на работе в Киеве, а матери дома не было.
Специалисты центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осмотрели спасенного ребенка и оказали первую помощь. В госпитализации девочка не нуждалась, поэтому медики передали ее дедушке.
На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 5 спасателей и 2 спецавтомобиля. Причина возникновения возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Черниговской области в траве обнаружили обгоревший труп.