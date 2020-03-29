В Житомирской области во время пожара погиб младенец, спасена трехлетняя сестра

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87914 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100897 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103044 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102256 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110452 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99809 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104636 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106487 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131438 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В субботу в 19:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Курчица Новоград-Волынского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По словам граждан, в середине могли находиться четверо несовершеннолетних детей. На место происшествия выехали два отделения 38-й Государственного пожарно-спасательного поста пгт Городница.

Из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре деревянная дом уже был полностью охвачен огнем, крыша упал внутрь. До прибытия пожарных сосед успел вытащить через окно трехлетнюю девочку. Крестьяне еще слышали детский крик в доме, однако из-за сильного задымления туда зайти было невозможно.

В 20:30 бойцы ГСЧС локализовали пожар. В 21:05 - ликвидирован. В жилой комнате, на кровати, которая стояла вплотную к печи, они обнаружили тело годовалой девочки.

Выяснилось, что двое ребят шести и девяти лет в это время были у дедушки. Отец - на работе в Киеве, а матери дома не было.

Специалисты центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осмотрели спасенного ребенка и оказали первую помощь. В госпитализации девочка не нуждалась, поэтому медики передали ее дедушке.

На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 5 спасателей и 2 спецавтомобиля. Причина возникновения возгорания, а также все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Черниговской области в траве обнаружили обгоревший труп.

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