У Житомирській області під час пожежі загинуло немовля, врятовано трирічну сестру

КИЇВ. 29 березня. УНН. У суботу о 19:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Курчиця Новоград-Волинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.