У Житомирській області під час пожежі загинуло немовля, врятовано трирічну сестру

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У суботу о 19:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Курчиця Новоград-Волинського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Зі слів громадян, в середині могли знаходитися четверо неповнолітніх дітей. На місце події виїхало два відділення 38-ї Державного пожежно-рятувального поста смт Городниця.

Через пізнє виявлення та повідомлення про пожежу дерев’яна оселя вже була повністю охоплена вогнем, дах впав усередину. До прибуття вогнеборців сусід встиг витягнути через вікно трирічну дівчинку. Селяни ще чули дитячий крик у будинку, однак через сильне задимлення туди зайти було не можливо.

О 20:30 бійці ДСНС локалізували пожежу. О 21:05 - ліквідували. В житловій кімнаті, на ліжку, що стояло впритул до печі, вони виявили тіло однорічної дівчинки – наймолодшої дитини.

З’ясувалося, що двоє старших хлопців шести та дев’яти років у цей час були у дідуся. Батько – на роботі в Києві, а матері вдома не було.

Фахівці центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оглянули врятовану дитину та надали першу допомогу. Госпіталізації дівчинка не потребувала, тому медики передали її дідусю.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 5 рятувальників та 2 спецавтомобілі. Причина виникнення загоряння, а також усі обставини наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Чернігівщині в траві виявили обгорілий труп.

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