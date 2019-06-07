В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобуса "Setra", передает УНН со ссылкой на УГСЧС Украины в Житомирской области.
Как сообщили в пресс-службе, 7 июня в 14:03 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса "Setra", который двигался по маршруту Сарны-Киев.
Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.
На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри - не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.
Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 - ликвидирован. Огнем уничтожено автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Напомним, в Винницкой области горел рейсовый автобус.