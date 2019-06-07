В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Как сообщили в пресс-службе, 7 июня в 14:03 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса "Setra", который двигался по маршруту Сарны-Киев.

Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри - не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 - ликвидирован. Огнем уничтожено автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети транспортного средства. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, в Винницкой области горел рейсовый автобус.