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У Житомирські області на ходу загорівся автобус із пасажирами

У Житомирські області на ходу загорівся автобус із пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Житомирській області на 135 км траси Київ-Ковель загорівся автобуса “Setra”, передає УНН із посиланням на УДСНС України у Житомирській області.

Як повідомили у прес-службі, 7 червня о 14:03 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння автобуса “Setra”, що рухався за маршрутом Сарни-Київ.

Подія трапилася на 135 км траси Київ-Ковель, поблизу с. Новаки Коростенського району. Повідомлення надійшло від водіїв, які стали свідками загоряння.

На місці події з’ясувалося, що вогнем повністю охоплений автобус. Шестеро пасажирів та водій, що знаходилися всередині — не постраждали. Їхній багаж теж залишився неушкодженим.

Зусиллями двох відділень рятувальників о 14:24 пожежу було локалізовано та о 15:40 — ліквідовано. Вогнем знищено автобус. Загалом до ліквідації загоряння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Попередня причина пожежі — коротке замикання в електромережі транспортного засобу. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, на Вінниччині горів рейсовий автобус.

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