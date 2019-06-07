У Житомирські області на ходу загорівся автобус із пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Житомирській області на 135 км траси Київ-Ковель загорівся автобуса “Setra”, передає УНН із посиланням на УДСНС України у Житомирській області.
Як повідомили у прес-службі, 7 червня о 14:03 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння автобуса “Setra”, що рухався за маршрутом Сарни-Київ.
Подія трапилася на 135 км траси Київ-Ковель, поблизу с. Новаки Коростенського району. Повідомлення надійшло від водіїв, які стали свідками загоряння.
На місці події з’ясувалося, що вогнем повністю охоплений автобус. Шестеро пасажирів та водій, що знаходилися всередині — не постраждали. Їхній багаж теж залишився неушкодженим.
Зусиллями двох відділень рятувальників о 14:24 пожежу було локалізовано та о 15:40 — ліквідовано. Вогнем знищено автобус. Загалом до ліквідації загоряння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Попередня причина пожежі — коротке замикання в електромережі транспортного засобу. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, на Вінниччині горів рейсовий автобус.