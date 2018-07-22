В Житомире в многоквартирном доме обвалился потолок

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38762 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102152 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124178 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131719 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168994 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141049 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130454 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181235 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Житомире в многоквартирном доме обвалился потолок

В Житомире в многоквартирном доме обвалился потолок

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня около 16:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Выяснилось, что потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.

Специалисты ГСЧС эвакуировали жильцов дома с других 24-х комнат.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, 19 июля утром в Одессе в одной из квартир обвалился пол.

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