В Житомире в многоквартирном доме обвалился потолок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня около 16:00 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Выяснилось, что потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.
Специалисты ГСЧС эвакуировали жильцов дома с других 24-х комнат.
Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.
Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.
На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
Напомним, 19 июля утром в Одессе в одной из квартир обвалился пол.