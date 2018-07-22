В Житомире в многоквартирном доме обвалился потолок

Выяснилось, что потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.

Специалисты ГСЧС эвакуировали жильцов дома с других 24-х комнат.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселены в гостинице "Житомир". На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.



Напомним, 19 июля утром в Одессе в одной из квартир обвалился пол.