У Житомирі у багатоквартирному будинку обвалилася стеля
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні близько 16:00 до Служби порятунку "101" м. Житомир надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
З’ясувалося, що стеля впала в одній із кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент обвалу господарка знаходилася всередині. На щастя жінка встигла вибігти у коридор.
Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.
Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено.
Трьох жителів зруйнованої квартири наразі тимчасово поселено у готелі "Житомир". На ранок 23 липня запланований комісійний огляд даної будівлі для подальшого вирішення проблеми.
На місці події працює оперативна група міськвиконкому, національної поліції та Управління ДСНС України у Житомирській області.
Нагадаємо, 19 липня вранці в Одесі в одній із квартир обвалилася підлога.