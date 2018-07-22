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У Житомирі у багатоквартирному будинку обвалилася стеля

У Житомирі у багатоквартирному будинку обвалилася стеля

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні близько 16:00 до Служби порятунку "101" м. Житомир надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

З’ясувалося, що стеля впала в одній із кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент обвалу господарка знаходилася всередині. На щастя жінка встигла вибігти у коридор.

Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.

Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено.

Трьох жителів зруйнованої квартири наразі тимчасово поселено у готелі "Житомир". На ранок 23 липня запланований комісійний огляд даної будівлі для подальшого вирішення проблеми.

На місці події працює оперативна група міськвиконкому, національної поліції та Управління ДСНС України у Житомирській області.

Нагадаємо, 19 липня вранці в Одесі в одній із квартир обвалилася підлога.

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