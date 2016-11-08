В Житомире двое полицейских устроили стрельбу в стрип-клубе
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Двое полицейских устроили драку со стрельбой в одном из стрип-клубов города. Об этом корреспондент УНН узнал из собственных источников.
Предварительно стало известно, что двое полицейских 6 ноября отдыхали в стрип-клубе, после чего отказались оплатить счет.
Работники клуба вызвали охрану, после чего между охраной и сотрудниками МВД возникла драка, один из полицейских выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух. После чего был вызван наряд полиции.
В ГУ НП корреспонденту УНН сообщили, что эти работники являются сотрудниками отдела вертикального подчинения.
Руководство отдела возмущено такими действиями и обещает закончить расследование до сегодняшнего вечера. Также открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".