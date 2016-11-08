У Житомирі двоє поліцейських влаштували стрілярину в стрип-клубі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Двоє поліцейських влаштували бійку зі стріляниною у одному із стрип-клубів міста. Про це кореспондент УНН дізнався з власних джерел.
Попередньо відомо, що молодиків 6 листопада відпочивали у стрип-клубі, після чого відмовились сплатити рахунок за алкоголь.
Працівники клубу викликали охорону, після чого між охороною та ними виникла бійка, один із чоловіків вихопив попередньо травматичний пістолет та здійснив кілька пострілів у повітря. Після чого був викликаний наряд поліції.
"Патрульних викликав охоронець клубу, який сказав, що у нього стріляли. Затримати у клубі порушників не вдалось, їх виявили неподалік, під час затримання вони чинили супротив, тому проти них були застосовані спец.засоби (кайданки). Під час затримання один із них мав заряджений травматичний пістолет", - повідомили у патрульній поліції Житомира.
Затримані молодики виявились поліцейськими.
В ГУ НП кореспонденту УНН повідомили, що ці працівники є співробітниками відділу вертикального підпорядкування.
Керівництво відділу обурене такими діями та обіцяє закінчити розслідування до сьогоднішнього вечора. Також відкрите кримінальне провадження за статею “Хуліганство”.