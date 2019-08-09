В Житомире муж женщины, которая жаловалась на домашнее насилие, напал на участкового

КИЕВ. 9 августа. УНН. В пятницу в одном из торговых центров Житомира нетрезвый мужчина напал на участкового офицера полиции, когда тот общался с его женой по поводу ее заявления о домашнем насилии. Нанеся травмы полицейскому, мужчина убежал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.