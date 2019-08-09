В Житомире муж женщины, которая жаловалась на домашнее насилие, напал на участкового
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В пятницу в одном из торговых центров Житомира нетрезвый мужчина напал на участкового офицера полиции, когда тот общался с его женой по поводу ее заявления о домашнем насилии. Нанеся травмы полицейскому, мужчина убежал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
Так, по информации правоохранителей, на днях к полицейским обратилась жительница Житомира с заявлением о физическом давлении на нее. Женщина рассказала, что мужчина является “домашним тираном и, находясь в нетрезвом состоянии, постоянно оказывает дебош и устраивает скандалы по применению силы”.
Для оформления адмматериалов участковый офицер договорился о встрече с заявительницей по месту её работы. В момент, когда участковый зашел в помещение мастерской по ремонту одежды, женщина именно разговаривала со своим мужем. Увидев полицейского, мужчина вышел, однако через несколько минут он же подбежал к офицеру сзади и начал наносить удары по голове предметом похожим на биту.
Нанеся участковому травмы, нападающий убежал.
В свою очередь, через час, на одной из улиц Житомира патрульные остановили мужчину, который по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии. В момент, когда полицейские выясняли его личность, мимо проезжали сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела вместе с заявительницей, которая и опознала своего мужа. Впоследствии выяснилось, что мужчина назвал патрульным вымышленные анкетные сведения.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Сейчас 44-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Как сообщал УНН, сегодня под Житомиром в ДТП пострадали 24 человека.