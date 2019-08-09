У Житомирі чоловік жінки, яка скаржилась на домашнє насильство, напав на дільничного

Так, за інформацією правоохоронців, днями до поліцейських звернулась житомирянка із заявою про фізичний тиск на неї. Жінка розповіла, що чоловік є “домашнім тираном і, перебуваючи у нетверезому стані, постійно чинить бешкет та влаштовує скандали із застосування сили”.

Для оформлення адмматеріалів дільничний офіцер домовився про зустріч із заявницею за місцем її роботи. У момент, коли дільничний зайшов до приміщення майстерні по ремонту одягу, жінка саме розмовляла зі своїм чоловіком. Побачивши поліцейського, той вийшов, проте за кілька хвилин той же чоловік підбіг до офіцеру ззаду та почав наносити удари по голові предметом схожим до бити.

Завдавши дільничному травм, нападник втік.

Водночас за годину на одній з вулиць Житомира патрульні зупинили чоловіка, який за зовнішними ознаками перебував у нетверезому стані. У момент, коли поліцейські з’ясовували його особу, повз проїздили працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу разом із заявницею, яка і опізнала свого чоловіка. Згодом з’ясувалось, що чоловік назвав патрульним вигадані анкетні відомості.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нині 44-річний чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНН, сьогодні під Житомиром у ДТП постраждали 24 людини.