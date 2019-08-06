В Зеленского отрицают, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Переговоры о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки продолжаются. Об этом сообщили в Офисе президента Украины в ответ на запрос “Радио Свобода”, передает УНН.
В ОП отрицали информацию, Раныше распространенную в СМИ о том, что американская сторона не согласовывает встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса президента.
“Сейчас идет переговорный процесс по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Дональда Трампа. Информация издание Liga.net не соответствует действительности. Дата встречи будет сообщена позже”, — заявили в Офисе президента Украины.
Представители посольства США в Украине в комментарии Радио Свобода отметили, что позиция Вашингтона 27 июля выразил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Во время пресс-конференции в Киеве он сказал, что приглашение Трампа остается в силе, украинской стороне не выдвигали никаких условий.
Как сообщал УНН, ранее в Белом Доме сообщили, что дата встречи Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом еще не установлена.