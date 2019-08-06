У Зеленського заперечують, що США не погоджують зустріч з Трампом через Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Переговори про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки тривають. Про це повідомили в Офісі президента України у відповідь на запит “Радіо Свобода”, передає УНН.
В ОП заперечили інформацію, раныше поширену у ЗМІ про те що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента.
“Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше”, — заявили в Офісі президента України.
Представники посольства США в Україні в коментарі Радіо Свобода зазначили, що позицію Вашингтона 27 липня висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час пресконференції в Києві він сказав, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.
Як повідомляв УНН, раніше в Білому Домі повідомили, що дата зустрічі Президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена.