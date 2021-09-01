В Зеленского в Вашингтоне не обошлось без курьезов: не сошлись в расчетах с Миловановым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не сошелся в расчетах с советником Офиса Президента Тимофеем Миловановым во время дискуссии в рамках презентации программы трансформации Украины, проходившей в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, передает корреспондент УНН.
Так, Зеленский рассказывал о намерениях по привлечению инвестиций со стороны США и вспомнил о оборонной программе.
Диалог
“Оборонная программа будет стоить Украине 187 млрд грн (6,9 млрд долларов — ред.). Это если в долларах где-то... Какой курс? Я просто не знаю...”, — начал Президент, на что Милованов ответил “где-то 6-7 млрд”.
“Шесть-семь? Ты же экономист, ты должен лучше считать”, — ответил советник Глава государства.
Милованов тогда предложил сумму в 25 миллиардов.
“Надо 25, а вдруг здесь (присутствуют — ред.) инвесторы”, — ответил президент.
Что было раньше
Зеленский во время презентации также заявил, что в плане трансформации Украины заложено более 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов.
Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Сегодня, 1 сентября состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетической безопасности, военное сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.