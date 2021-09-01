У Зеленського в Вашингтоні не обійшлось без курйозів: не зійшлись у розрахунках з Миловановим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не зійшовся у розрахунках з радником Офісу Президента Тимофієм Миловановим під час дискусії в рамках презентації програми трансформації України, що проходила в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає кореспондент УНН.
Так, Зеленський розповідав про наміри щодо залучення інвестицій з боку США і згадав про оборонну програму.
Діалог
“Оборонна програма буде коштувати Україні 187 млрд грн (6,9 млрд доларів — ред.). Це якщо в долларах десь... Який курс? Я просто не знаю...”, — почав Президент, на що Милованов відповів “десь 6-7 млрд”.
“Шість-сім? Ти ж економіст, ти повинен краще рахувати”, — відповів раднику Глава держави.
Милованов тоді запропонував суму в 25 мільярдів.
“Треба 25, а раптом тут (присутні — ред.) інвестори”, — відповів Президент.
Що було раніше
Зеленський під час презентації також заявив, що у плані трансформації України закладено понад 80 проектів на загальну суму 277 мільярдів доларів.
Додамо
Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.
Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.