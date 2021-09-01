План трансформації України передбачає 277 млрд доларів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні взяв участь у презентації Плану трансформації України. Зі слів Глави держави, у плані закладено понад 80 проектів на загальну суму 277 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, захід відбувся в будівлі Національної бібліотеки Фреда Сміта з вивчення спадщини Джорджа Вашингтона.
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“Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п’ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей — будуємо успішну та стійку Україну”, — заявив Президент.
Деталі
Зеленський пояснив, що документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine, окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як “безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу”.
За його словами, план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення “зеленої” трансформації та енергетичної безпеки країни.
Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проекти.
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“Закладені в плані понад 80 проектів — це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій”, — сказав він, та висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.
Додамо
Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.
Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.
Додамо, що, за повідомленнями ЗМІ, спільної пресконференції за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена не заплановано.