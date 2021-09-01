План трансформации Украины предусматривает 277 млрд долларов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне принял участие в презентации Плана трансформации Украины. По словам Главы государства, в плане заложено более 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.
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“Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину”, — заявил Президент.
Детали
Зеленский пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяющий видение развития Украины на ближайшие годы как “безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба”.
По его словам, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение “зеленой” трансформации и энергетической безопасности страны.
Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.
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“Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 миллиардов долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций”, — сказал он, и выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.
Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Сегодня, 1 сентября состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетической безопасности, военное сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.
Добавим, что, по сообщениям СМИ, совместной пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и Байдена не запланировано.