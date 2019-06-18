В Зеленского объяснили, как отбирают кандидатов в партию "Слуга народа"

“К сожалению, провести праймериз так, как нам с вами хотелось бы, в первую очередь, как хотелось бы нам, и было бы более правильно и продуктивно, у нас не получилось”, — сказал Разумков.

Он пояснил, что для проведения праймериз нужен был больший промежуток времени и система открытых списков.

“Мы решили пойти по другому пути — постпраймериз, то есть мы предложили общественности список партии „Слуга народа“, и до 6 июля мы ждем от журналистов и общественности информации о наших кандидатах”, — рассказал Разумков.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что не всегда удается полностью составить досье на того или иного кандидата. Таким образом, как отметил Разумков, между первой и второй частью съезда партия почистила свои списки, основываясь на той информации, которую уже получили от журналистов и представителей общественности.

“Тем не менее, мы ожидаем продолжения и до 6 июля будем получать от вас информацию. Если кто не достоин быть в списке партии ”Слуга народа“, мы его оттуда заберем совместно”, — добавил Разумков.

Напомним, “Слуга народа” обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.