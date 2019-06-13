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"Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати

Київ • УНН

 • 42591 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Партія "Слуга народу" опублікувала список із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня . Про це УНН повідомили у прес-службі партії. 

"Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати

1. Разумков Дмитро Олександрович
2. Стефанчук Руслан Олексійович
3. Венедіктова Ірина Валентинівна
4. Арахамія Давид Георгійович
5. Янченко Галина Ігорівна
6. Федоров Михайло Альбертович

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7. Корнієнко Олександр Сергійович
8. Красносільська Анастасія Олегівна
9. Ткаченко Олександр Владиславович
10. Беленюк Жан Венсанович
11. Бабак Сергій Віталійович
12. Криклій Владислав Артурович
13. Шуляк Олена Олексіївна
14. Наталуха Дмитро Андрійович
15. Ясько Єлизавета Олексіївна
16. Оржель Олексій Анатолійович
17. Герус Андрій Михайлович
18. Радуцький Михайло Борисович
19. Монастирський Денис Анатолійович
20. Гетманцев Данило Олександрович
21. Малюська Денис Леонтійович

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22. Холодов Андрій Іванович
23. Лерос Гео Багратович
24. Кальченко Сергій Віталійович
25. Ткаченко Максим Миколайович
26. Чернєв Єгор Володимирович
27. Юраш Святослав Андрійович
28. Сушко Павло Миколайович
29. Верещук Ірина Андріївна
30. Кубраков Олександр Миколайович
31. Коробкова Олена Анатоліївна
32. Діденко Юлія Олександрівна
33. Соломчук Дмитро Вікторович
34. Ананченко Михайло Олегович
35. Коваленко Анна Миколаївна
36. Неклюдов Владлен Михайлович
37. Кривошеєв Ігор Сергійович
38. Іонушас Сергій Костянтинович
39. Завітневич Олександр Михайлович
40. Струневич Вадим Олегович

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41. Воронов Володимир Анатолійович
42. Арістов Юрій Юрійович
43. Кисіль Юрій Григорович
44. Галайчук Вадим Сергійович
45. Ковальов Артем Володимирович
46. Стернічук Валерій Олександрович
47. Михайлюк Галина Олегівна
48. Бабій Роман В’ячеславович
49. Качура Олександр Анатолійович
50. Новосад Анна Ігорівна
51. Культенко Артем Валерійович
52. Марусяк Олег Романович
53. Кириченко Микола Олександрович
54. Третьякова Галина Миколаївна
55. Халімон Павло Віталійович
56. Мошенець Олена Володимирівна
57. Саладуха Ольга Валеріївна
58. Коваль Ольга Володимирівна
59. Загоруйко Аліна Леонідівна
60. Бондаренко Олег Володимирович
61. Крячко Михайло Валерійович
62. Бардіна Марина Олегівна
63. Марченко Людмила Іванівна
64. Юнаков Іван Сергійович
65. Володіна Дарина Артемівна
66. Савченко Ольга Станіславівна
67. Гринчук Оксана Анатоліївна
68. Козак Володимир Васильович
69. Лисюк Андрій Олександрович

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70. Сова Олександр Георгійович
71. Боярчук Роман Михайлович
72. Ватрас Володимир Антонович
73. Мулик Роман Миронович
74. Тарасов Олег Сергійович
75. Костюх Анатолій В’ячеславович
76. Брагар Євген Вадимович
77. Безгін Віталій Юрійович
78. Кавун Ольга Олександрівна
79. Салійчук Олександр В’ячеславович
80. Рєпіна Елла Анатоліївна
81. Пушкаренко Арсеній Михайлович
82. Заблоцький Мар'ян Богданович
83. Клочко Андрій Андрійович
84. Овчинникова Юлія Юріївна
85. Мережко Олександр Олександрович
86. Устенко Олексій Олегович
87. Кабанов Олександр Євгенович
88. Веніславський Федір Володимирович
89. Булах Лада Валентинівна
90. Петруняк Євген Васильович
91. Маріковський Олександр Валерійович
92. Федієнко Олександр Павлович
93. Мотовиловець Андрій Вікторович
94. Колісник Ганна Сергіївна
95. Богуцька Єлизавета Петрівна
96. Нагаєвський Артем Сергійович
97. Потураєв Микита Русланович
98. Якименко Павло Віталійович
99. Соколов Михайло Юрійович

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100. Кунаєв Артем Юрійович
101. Припутень Дмитро Сергійович
102. Павлюк Максим Васильович
103. Мокан Василь Іванович
104. Підласа Роксолана Андріївна
105. Торохтій Богдан Григорович
106. Дмитрієва Оксана Олександрівна
107. Шол Маргарита Віталіївна
108. Костін Андрій Євгенович
109. Горбенко Руслан Олександрович
110. Жупанін Андрій Вікторович
111. Тістик Ростислав Ярославович
112. Кравчук Євгенія Михайлівна
113. Яковлева Неллі Іллівна
114. Гривко Сергій Дмитрович
115. Павловський Петро Іванович
116. Аллахвердієва Ірина Валеріївна
117. Вінтоняк Олена Василівна
118. Заславський Юрій Іванович
119. Задорожний Андрій Вікторович
120. Шипайло Остап Ігорович
121. Шинкаренко Іван Анатолійович
122. Совгиря Ольга Володимирівна
123. Крейденко Володимир Вікторович
124. Тарасенко Тарас Петрович
125. Сольский Микола Тарасович
126. Фролов Павло Євгенович
127. Новиков Михайло Миколайович
128. Подгорна Вікторія Валентинівна
129. Хоменко Олена Вікторівна
130. Остапенко Анатолій Дмитрович
131. Циба Тетяна Вікторівна
132. Калаур Іван Романович
133. Гришина Юлія Миколаївна
134. Руденко Ольга Сергіївна
135. Копиленко Олександр Любимович
136. Манзій Сергій Володимирович

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137. Санченко Олександр Вадимович
138. Маслов Денис В'ячеславович
139. Швачко Антон Олексійович
140. Кострійчук Сергій Володимирович
141. Божков Олександр Валерійович
142. Михайлюк Артем Олександрович
143. Васюк Олександр Олександрович
144. Єрмоленко Дмитро Юрійович
145. Короленко Валентина Юріївна
146. Лактіонова Наталя Валентинівна
147. Тарарін Микола Олександрович
148. Сверба Інна Станіславівна
149. Мельник Сергій Васильович
150. Палійчук Юлія Володимирівна
151. Слинько Дмитро Михайлович
152. Тригуб Володимир Володимирович
153. Кравець Роман Олександрович
154. Козуб Богдан Юрійович
155. Москаленко Сергій Валерійович
156. Карабута Сергій Олександрович
157. Перепічай Тетяна Сергіївна
158. Федоренко Юрій Сергійович
159. Кваша Оксана Олександрівна
160. Отраднова Олеся Олександрівна
161. Київець Олена Валеріївна

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162. Кармаза Олександра Олександрівна
163. Моркляник Богдан Васильович
164. Баланюк Юрій Вікторович
165. Рєзнікова Вікторія Вікторівна
166. Слободян Олена Миколаївна
167. Місяць Андрій Петрович
168. Видолоб Дмитро Вікторович
169. Каліна Христина Андріївна
170. Рагімова Анастасія Борисівна
171. Фьодорова Христина Валеріївна
172. Ананян Елізабет Гариківна
173. Бондаренко Катерина Андріївна
174. Романюк Катерина Олександрівна
175. Федосова Антоніна Володимирівна
176. Єськов Олексій Олексійович
177. Вітікач Віталій Вікторович
178. Капустянський Юрій Вікторович
179. Хомич Ігор Васильович
180. Фурман Володимир Анатолійович
181. Журавнівський Валерій Казимович
182. Корольов Денис Сергійович
183. Масевич Станіслав Андрійович
184. Расенко Артем Олександрович
185. Черевань Артур Леонідович
186. Тереба Надія Ігорівна
187. Литвиненко Ірина Сергіївна
188. Москаленко Діана Сергіївна
189. Тєтєрєва Олена Ігорівна
190. Яременко Катерина Сергіївна
191. Вдовенко Марія Володимирівна

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192. Дискант Сергій Миколайович
193. Бевзан Юрій Степанович
194. Сіпко Марина Олександрівна
195. Бельска Марина Олександрівна
196. Майбородюк Павло Вікторович
197. Опімах Юрій Віталійович
198. Ковальчук Євген Андрійович
199. Грибков Сергій Вікторович
200. Мосійчук Дмитро Олександрович
201. Чізмар Едуард Федорович

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