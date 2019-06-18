У Зеленського пояснили, як відбирають кандидатів у партію "Слуга народу"

"На жаль, провести праймеріз так, як нам з вами хотілося б, першою чергою, як хотілося би нам, і було б більш правильно та продуктивно, у нас не вийшло", - сказав Разумков.

Він пояснив, що для проведення праймеріз потрібен був більший проміжок часу і система відкритих списків.

"Ми вирішили піти по іншому шляху – постпраймеріз, тобто ми запропонували громадськості список партії "Слуга народу", і до 6 липня ми чекаємо від журналістів та громадськості інформації про наших кандидатів", - розповів Разумков.

За його словами, таке рішення було прийняте через те, що не завжди вдається повністю скласти досьє на того чи іншого кандидата. Таким чином, як зазначив Разумков, між першою та другою частиною з’їзду партія почистила свої списки, базуючись на тій інформації, яку вже отримали від журналістів та представників громадськості.

"Тим не менше, ми чекаємо продовження і до 6 липня будемо отримувати від вас інформацію. Якщо хтось не гідний бути у списку партії "Слуга народу", ми його звідти заберемо спільно", - додав Разумков.

Нагадаємо, "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати.