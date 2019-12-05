У Зеленского назвали условия для начала консультаций относительно амнистии террористов

"Андрей Ермак обещает начать консультации с обществом и парламентом в вопросе амнистии террористов на Донбассе, если Россия будет делать шаги навстречу имплементации Минских договоренностей", - написала Смаглий.

Напомним, ранее в МИД заявили, что в Украине полное или частичное освобождение от наказания участников преступлений на Донбассе может состояться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях.