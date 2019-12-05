У Зеленського назвали умови для початку консультацій щодо амністії терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що консультації з суспільством та парламентом в питанні амністії терористів на Донбасі почнуться у разі, якщо Росія робитиме кроки на зустріч імплементації Мінських домовленостей. Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.
"Андрій Єрмак обіцяє почати консультації з суспільством та парламентом в питанні амністії терористів на Донбасі, якщо Росія робитиме кроки на зустріч імплементації Мінських домовленостей", - написала Смаглій.
Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що в Україні повне або часткове звільнення від покарання учасників злочинів на Донбасі може відбутись лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях.