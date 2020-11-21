В Вооруженных Силах в сутки обнаружили 264 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2757 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
В Медсилах также сообщили, что по состоянию на 10.00 21 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2757 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 6096 человек, летальных случаев - 25.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 68 человек.
Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.