У Збройних Силах за добу виявили 264 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб. За минулу добу зареєстровано 264 нових випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстровано 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.
У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.
Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекордом для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.