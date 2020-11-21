У Збройних Силах за добу виявили 264 випадки COVID-19

"За минулу добу зареєстровано 264 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 41 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

У Медсилах також повідомили, що станом на 10.00 21 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2757 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекордом для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.