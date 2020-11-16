В Вооруженных силах существенно упало число новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 42 новых случаев заболевания COVID-19, против более 120 сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 16 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2448 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 5439 человек, летальных исходов - 23", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 330 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 125 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из них госпитализирован 1 военнослужащий в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находится 41 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, на 16 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Так, за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболело - 545 689 человек, из них выздоровели - 244 197 человек, зафиксировано 9697 летальных случаев.