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У Збройних силах суттєво впала кількість нових випадків коронавірусу

У Збройних силах суттєво впала кількість нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 8954 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 42 нових випадки захворювання на COVID-19, проти більш як 120 добою раніше. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 16 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2448 осіб. Всього за час пандемії одужало — 5439 осіб, летальних випадків — 23”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 330 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, — 125 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

З них госпіталізовано 1 військовослужбовця до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на 16 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Так, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло — 545 689 осіб, з них одужало — 244 197 осіб, зафіксовано 9 697 летальних випадків. 

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