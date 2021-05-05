В убытках "Укрзализныци" прослеживается роль НАБУ - политолог

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"Генеральный директор Укрзализныци меняется каждые полгода. Директор НАБУ (Артем Сытник, - ред.) занимает свою должность уже 6 лет. Побудить предприятие к эффективной работе должен Наблюдательный совет. Бороться с коррупцией в Украине, в частности в "Укрзализныце" должно НАБУ.

Зато Наблюдательный совет деньги за свою работу получает, но их не отрабатывает. Хотя сегодня крайне необходимо сделать ревизию предприятия, навести там порядок. Там много коррупции, непрозрачности, лоббизма. Надо сделать так, чтобы деньги шли не каким-то частных фирмам, которые сидят на товаропотоках и получают большие прибыли, а чтобы прибыль все-таки шла в бюджет государства.

Относительно НАБУ - вывод об "эффективности" работы Бюро и его руководителя все сделали давно. Но он (Сытник, - ред.) - это священная корова в глазах наших западных друзей и не дает нам возможности обновить НАБУ и сделать его более эффективным и менее коррумпированным", - считает Карасев.

В то же время вопрос эффективности Набсоветов в украинских государственных предприятиях вероятно будет подниматься на встрече с государственным секретарем США, предположил политолог.

"Я думаю, что это будет одна из тем для разговора с американской делегацией, которая сегодня прибыла в Киев. Думаю, что эта тема будет подниматься, в частности на встречах Нуланд (Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам) и Блинкена (Энтони Блинкен, государственный секретарь США)", - резюмировал он.

Дополнение

В пятницу, 30 апреля Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци" признала работу правления и Наблюдательного Совета компании неудовлетворительной и рекомендовала всех уволить.

Кроме того, в ВСК отметили бездействие НАБУ в борьбе с коррупцией в "Укразлизныце" и анонсировали визит в САП.

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Встреча Президента Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, которого сегодня ожидают с двухдневным визитом в Украину, состоится в четверг, 6 мая, в первой половине дня.