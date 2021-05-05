У збитках "Укрзалізниці" простежується роль НАБУ – політолог

Цитата:

"Генеральний директор Укрзалізниці змінюється кожного півроку. Директор НАБУ (Артем Ситник, - ред.) обіймає свою посаду вже 6 років. Спонукати підприємство до ефективної роботи повинна Наглядова рада. Боротися з корупцією в Україні, зокрема в "Укрзалізниці" повинно НАБУ.

Натомість Наглядова рада гроші за свою роботу отримує, але їх не відпрацьовує. Хоча сьогодні вкрай необхідно зробити ревізію підприємства, навести там лад. Бо там багато корупції, непрозорості, лобізму. Треба зробити так, аби гроші йшли не якимось приватних фірмам, які сидять на товаропотоках і отримують великі прибутки, а щоб прибуток все-таки йшов у бюджет держави.

Щодо НАБУ – висновок про "ефективність" роботи Бюро і його керівника всі зробили давно. Але він (Ситник, - ред.) – це священна корова в очах наших західних друзів і це не дає нам змоги оновити НАБУ і зробити його більш ефективним і менш корумпованим", - вважає Карасьов.

Водночас питання ефективності Наглядових рад в українських державних підприємствах ймовірно буде підніматися на зустрічі з державним секретарем США, припустив політолог.

"Я думаю, що це буде одна із тем для розмови з американською делегацією, яка сьогодні прибула до Києва. Думаю, що ця тема буде підніматися, зокрема на зустрічах Нуланд (Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США з політичних питань) і Блінкена (Ентоні Блінкен, державний секретар США)", - резюмував він.

Доповнення

У п’ятницю, 30 квітня Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" визнала роботу правління та Наглядової Ради компанії незадовільною та рекомендувала усіх звільнити.

Окрім того, у ТСК вказали на бездіяльність НАБУ у боротьбі з корупцією в "Укразлізниці" і анонсували візит у САП.

До теми

Зустріч Президента Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена, якого сьогодні очікують з дводенним візитом до України, відбудеться у четвер, 6 травня, у першій половині дня.