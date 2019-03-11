У осужденного “украинского диверсанта” Захтея ухудшилось зрение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. У осужденного по делу “украинских диверсантов” Андрея Захтея обострились хронические заболевания и ухудшилось зрение. Об этом сообщила его жена Оксана Захтей, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
“Боли в спине, гастрит, гайморит... Мази против болей в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают (в колонию — ред.). Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не более. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад”, — пояснила Оксана Захтей.
Жена Захтея добавила, что Андрей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение. Он сможет подать документы на УДО после того, как отбудет еще полтора года заключения. Оксана Захтей добавила, что с администрацией колонии у ее мужа конфликтов нет, но недавно он отказался работать и написал соответствующее заявление.
“Если говорить про психологическое состояние, то ему тяжело, сильно скучает за дочкой, не видел ее уже три года”, — рассказала Оксана Захтей.
Напомним, осужденного по делу “украинских диверсантов” Андрея Захтея поместили в карцер Симферопольской колонии № 1.
Как сообщал УНН ранее, 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу “украинских диверсантов”, которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО “Лефортово”, потом вернули в Крым.
Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами “группы диверсантов”, которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.