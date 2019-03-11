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У засудженого "українського диверсанта" Захтея погіршився зір

У засудженого "українського диверсанта" Захтея погіршився зір

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У засудженого у справі "українських диверсантів" Андрія Захтея загострилися хронічні захворювання і погіршився зір. Про це повідомила його дружина Оксана Захтея, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"Болі в спині, гастрит, гайморит ... Мазі проти болю в спині вже не допомагають, а знеболюючих таблеток багато не пропускають (в колонію - ред.). Можливості проводити повноцінне лікування немає. Медикаменти, які передаю, допомагають зняти симптоми, але не більше. І то половину таблеток, які я привезла, повернули назад", - пояснила Оксана Захтей.

Дружина Захтея додала, що Андрій втратив надію на звільнення в результаті обміну і сподівається на умовно-дострокове звільнення. Він зможе подати документи на УДЗ після того, як відбуде ще півтора року ув'язнення. Оксана захтів додала, що з адміністрацією колонії у її чоловіка конфліктів немає, але недавно він відмовився працювати і написав відповідну заяву.

"Якщо говорити про психологічний стан, то йому важко, сильно сумує за донькою, не бачив її вже три роки", - розповіла Оксана захтів.

Нагадаємо, засудженого у справі "українських диверсантів" Андрія Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії № 1.

Як повідомляв УНН раніше 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО "Лефортово", потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій захтів були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Українські Національні Новини

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