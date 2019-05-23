В Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40454 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62191 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79004 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92209 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122796 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111564 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137717 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130136 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:36 • 92322 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 92789 просмотра
Актуальное
В Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью

В Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 20047 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В одном из сел Запорожской области неизвестный совершил убийство молодой женщины, которая являлась лицом с инвалидностью. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Труп 19-летней женщины, которая была лицом с инвалидностью с детства, обнаружили в доме, в котором она жила.
На теле обнаружены многочисленные телесные повреждения, одежда разорвана.

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Полиция начала досудебное расследование по статье "Умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины). Обстоятельства происшествия и круг причастных лиц устанавливаются.

Напомним, в Тернополе в собственном доме обнаружили изуродованное тело тату-мастера. Убийцу задержали. Более 50 ножевых ранений нападающий объяснил панической атакой.

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