В Запорожской области совершено жестокое убийство женщины с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В одном из сел Запорожской области неизвестный совершил убийство молодой женщины, которая являлась лицом с инвалидностью. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп 19-летней женщины, которая была лицом с инвалидностью с детства, обнаружили в доме, в котором она жила.
На теле обнаружены многочисленные телесные повреждения, одежда разорвана.
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Полиция начала досудебное расследование по статье "Умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины). Обстоятельства происшествия и круг причастных лиц устанавливаются.
Напомним, в Тернополе в собственном доме обнаружили изуродованное тело тату-мастера. Убийцу задержали. Более 50 ножевых ранений нападающий объяснил панической атакой.