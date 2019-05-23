У Запорізькій області скоєно жорстоке вбивство жінки з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В одному з сіл Запорізької області невідомий скоїв вбивство молодої жінки, яка була особою з інвалідністю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп 19-річної жінки, яка була особою з інвалідністю з дитинства, виявили у будинку, в якому вона мешкала.
На тілі виявлені численні тілесні ушкодження, одяг розірваний.
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Поліція розпочала досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство" (ст. 115 КК України). Обставини події та коло причетних осіб встановлюються.
Нагадаємо, у Тернополі у власному помешканні виявили понівечене тіло тату-майстрині. Вбивцю затримали. Понад 50 ножових поранень нападник пояснив панічною атакою