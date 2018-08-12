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В Запорожской области мужчина стрелял по машинам, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Акимовском районе (Запорожская область) мужчина стрелял по автомобилям из охотничьего ружья по проезжавшим авто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП Запорожской области, передает УНН.

В Запорожской области мужчина стрелял по машинам, есть раненые

"В 5:00 к Кирилловского отделения полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Кирилловка-Мелитополь" в районе села Шелюги Акимовского района, неизвестный стреляет из охотничьего ружья по проезжающим авто. В результате его действий, женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения, получили незначительные телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Позже работники батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области задержали жителя села Охримовка 1991 года рождения. Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в управлении.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении, а ружье изъято и направлено на исследование экспертам.

Открыты уголовные производства по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, двое молодых мужчин, которые оказались гражданами соседнего государства, совершили "расправу" над жителями Васильковского района Киевской области.

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