У Запорізькій області чоловік стріляв по машинам, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Якимівському районі (Запорізька область) чоловік стріляв по автівкам з мисливської рушниці по проїжджаючим авто. Про це йдеться в повідомлення прес-служби ГУНП Запорізької області, передає УНН.
“О 5:00 до Кирилівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на автошляху „Кирилівка-Мелітополь“ в районі села Шелюги Якимівського району, невідомий стріляє з мисливської рушниці по проїжджаючим авто. Внаслідок його дій, жінка 1977 року народження та дівчинка 2007 року народження, отримали незначні тілесні ушкодження”, — повідомили в поліції.
Пізніше працівники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області затримали мешканця села Охримівка 1991 року народження. Поліцейські встановили, що гладкоствольну мисливську рушницю чоловік викрав з гаражу односельця. Потерпілим надано медичну допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує, зазначили в управління.
Підозрюваного було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру, а рушницю вилучено та направлено на дослідження експертам.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, двоє молодих чоловіків, які виявились громадянами сусідньої держави, вчинили “розправу” над жителями Васильківського району Київської області.