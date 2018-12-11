В Запорожье исчезла и вновь появилась опасная свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В сентябре вблизи областной больницы Запорожья была обнаружена свалка медотходов. Ее ликвидировали, но спустя пару месяцев она вновь образовалась на том же месте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Андрей Бездольный, передает УНН.
Ликвидацией свалки занимались активисты и правоохранители.
"И вот сегодня вуаля - опять наваляли. Не так много и разнообразно, но все же! Теперь тут преобладают капельницы и упаковки из-под препаратов, актимеля, кефиров и т.д.", - написал активист и добавил, что контролирующие органы о находке уже уведомлены.
Напомним, опасные отходы, в том числе медицинские должны утилизироваться и обезвреживаться специальными предприятиями с лицензией на такой вид работ.
Однако, не все они действуют по закону. За время моратория на проверки бизнеса многие из них превратились в мошенников.
Начатая в 2018 году массовая проверка в сфере обращения с опасными отходами показала, что каждое второе предприятие не соответствует установленным требованиям.