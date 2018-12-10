Проверка утилизаторов опасных отходов оказалась результативной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Начатая Министерством экологии и природных ресурсов в 2018 году массовая проверка лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами оказалась результативной, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
До конца года осталось проверить еще 6 спецпредприятий, но уже сегодня министерство констатирует уход с рынка 59 лицензиатов, которые не соответствовали установленным требованиям.
В этом году под проверку попали 130 спецпредприятий, следовательно, лицензии лишено фактически каждое второе.
Напомним, основанием для проверки рынка стало снятие моратория и постоянные жалобы экологов на псевдоутилизаторов, которые вместо обезвреживания складировали ядохимикаты в неприспособленных местах.
Псевдоутилизаторам даже удавалось выигрывать тендеры государственных органов и предприятий.