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Проверка утилизаторов опасных отходов оказалась результативной

Киев • УНН

 • 9384 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Начатая Министерством экологии и природных ресурсов в 2018 году массовая проверка лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами оказалась результативной, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Проверка утилизаторов опасных отходов оказалась результативной

До конца года осталось проверить еще 6 спецпредприятий, но уже сегодня министерство констатирует уход с рынка 59 лицензиатов, которые не соответствовали установленным требованиям.

В этом году под проверку попали 130 спецпредприятий, следовательно, лицензии лишено фактически каждое второе.

Напомним, основанием для проверки рынка стало снятие моратория и постоянные жалобы экологов на псевдоутилизаторов, которые вместо обезвреживания складировали ядохимикаты в неприспособленных местах.

Псевдоутилизаторам даже удавалось выигрывать тендеры государственных органов и предприятий.

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