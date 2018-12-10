Перевірка утилізаторів небезпечних відходів виявилася результативною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Розпочата Міністерством екології та природних ресурсів у 2018 році масова перевірка ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами виявилася результативною, повідомляє УНН з посиланням на відповідний документ відомства.
До кінця року залишилось перевірити ще 6 спецпідприємств, але вже сьогодні міністерство констатує вихід з ринку 59 ліцензіатів, які не відповідали встановленим вимогам.
Цього року під перевірку потрапило 130 спецпідприємств, отже, ліцензії позбавлено фактично кожне друге.
Нагадаємо, підставою для перевірки ринку стало зняття мораторію та постійні скарги екологів на псевдоутилізаторів, які замість знешкодження складували отрутохімікати у непристосованих місцях.
Псевдоутилізаторам навіть вдавалося вигравати тендери державних органів та підприємств.