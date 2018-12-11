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У Запоріжжі зникло і знову з'явилося небезпечне звалище

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У вересні поблизу обласної лікарні Запоріжжя було виявлене звалище медвідходів. Його ліквідували, але через пару місяців воно знову утворилася на тому ж місці. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий активіст Андрій Бездольний, передає УНН.

У Запоріжжі зникло і знову з'явилося небезпечне звалище

Ліквідацією звалища займалися активісти і правоохоронці.

"І ось сьогодні вуаля - знову наваляти. Не так багато і різноманітно, але все ж! Тепер тут переважають крапельниці і упаковки з-під препаратів, актімеля, кефірів і т.д.", - написав активіст і додав, що контролюючі органи про знахідку вже повідомлені.

Нагадаємо, небезпечні відходи, в тому числі медичні повинні утилізувати і знешкоджувати спеціальними підприємствами з ліцензією на такий вид робіт.

Однак, не всі вони діють за законом. За час мораторію на перевірки бізнесу багато з них перетворилися в шахраїв.

Розпочата в 2018 році масова перевірка в сфері поводження з небезпечними відходами показала, що кожне друге підприємство не відповідає встановленим вимогам.

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