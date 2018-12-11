У Запоріжжі зникло і знову з'явилося небезпечне звалище

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У вересні поблизу обласної лікарні Запоріжжя було виявлене звалище медвідходів. Його ліквідували, але через пару місяців воно знову утворилася на тому ж місці. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий активіст Андрій Бездольний, передає УНН.