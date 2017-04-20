В Запорожье будут заочно судить террориста "ДНР"

Следствие установило, что уроженец Запорожья из корыстных побуждений вступил в террористическую группу “Отряд особого риска “Легион” террористической организации “ДНР”, в составе которой воевал против украинской армии в течение 2014-2017 годов.

Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, расследуемом СВ УСБУ в Запорожской области, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Напомним, 19 апреля Служба безопасности Украины в столице разоблачила подпольную типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы.