В Запорожье будут заочно судить террориста "ДНР"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Октябрьском районном суде Запорожья будут заочно судить мужчину 1985 года рождения за участие в преступной деятельности террористической организации “Донецкая народная республика”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, передает УНН.
Следствие установило, что уроженец Запорожья из корыстных побуждений вступил в террористическую группу “Отряд особого риска “Легион” террористической организации “ДНР”, в составе которой воевал против украинской армии в течение 2014-2017 годов.
Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, расследуемом СВ УСБУ в Запорожской области, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
Напомним, 19 апреля Служба безопасности Украины в столице разоблачила подпольную типографию, которая печатала боевикам фальшивые документы.