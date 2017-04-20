У Запоріжжі заочно судитимуть терориста "ДНР"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Жовтневому районному суді Запоріжжя заочно судитимуть чоловіка 1985 року народження за участь у злочинній діяльності терористичної організації “Донецька народна республіка”. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області, передає УНН.
Слідство встановило, що уродженець Запоріжжя з корисливих мотивів вступив до терористичної групи “Загін особливого ризику “Легіон” терористичної організації “ДНР”, у складі якої воював проти української армії протягом 2014-2017 років.
Наразі прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному СВ УСБУ в Запорізькій області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації).
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 8 до 15 років.
Нагадаємо, 19 квітня Служба безпеки України у столиці викрила підпільну типографію, яка друкувала бойовикам фальшиві документи.