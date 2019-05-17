В Запорожье стартует Конгресс ФФУ

Делегатам мероприятия предложат поддержать ряд решений, которые предварительно заслушали и одобрили члены Исполкома ФФУ, рассказал президент Федерации Андрей Павелко.

"Хочу поблагодарить Запорожскую Федерацию Футбола за то, что приняли прекрасно Кубок. Уверен, что Конгресс тоже будет проведен успешно", - сказал он.

При этом, президент Федерации не стал комментировать суть предложенных к рассмотрению членами Конгресса вопросов, попросив дождаться итогов мероприятия.