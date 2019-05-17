У Запоріжжі стартує Конгрес ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Запоріжжі розпочинає роботу XXII Конгрес Федерації футболу України, передає кореспондент УНН.
Делегатам заходу запропонують підтримати ряд рішень, які попередньо заслухали та схвалили члени Виконкому ФФУ, розповів президент Федерації Андрій Павелко.
"Хочу подякувати Запорізькій Федерації Футболу за те, що прийняли прекрасно Кубок. Упевнений, що Конгрес теж буде проведено успішно", - сказав він.
При цьому, президент Федерації не став коментувати суть запропонованих до розгляду членами Конгресу питань, попросивши дочекатися підсумків заходу.