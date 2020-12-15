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В Запорожье "раскололся" облсовет: часть заседала под охраной неизвестных

Киев • УНН

 • 20127 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Запорожье часть депутатов областного совета собрались на заседание под охраной неизвестных. Сессию перенесли на 18 декабря, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

В Запорожье "раскололся" облсовет: часть заседала под охраной неизвестных

Сообщается, что 15 декабря должно продолжиться заседание первой сессии Запорожского областного совета. На предыдущем, которое состоялось 12 декабря, депутаты не смогли установить результаты голосования за председателя облсовета, среди кандидатов на должность которого был председатель ОГА Виталий Боговин, избранный от "Слуги народа".

"Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сегодня в начале заседания было зарегистрировано 23 депутата из 84-х, и официально возобновить работу депутаты не могли. В зале депутаты от ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "За майбутнє". Впоследствии в зал зашел ряд депутатов, которые заявили, что других избранников, находящихся у приемной председателя ОГА, не пропускает полиция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журналисты, которые перешли в крыло ОГА, обнаружили у приемной председателя около двух десятков неизвестных лиц, депутатов облсовета и Боговина. Последний заявил, что их не пропускает полиция. Неизвестные представились ветеранами войны на Донбассе и заявили, что не допустят формирования в городе "ЗНР".

Впоследствии полиция пропустила депутатов в зал облсовета, но не позволила зайти туда неизвестным. В зале произошла ссора между Боговиным и народным депутатом от ОПЗЖ Владимир Кальцевым.

После этого одна из членов президиума объявила, что трое из пяти членов президиума избрали нового председателя на сессии вместо представителя ОПЗЖ. Стороны объявили, что сессия продолжится в четверг и пятницу соответственно.

Часть депутатов во главе с Боговиным при этом покинули зал облсовета и собрались в 300-м зале ОГА. Вход в него охраняют неизвестные, которые ранее находились под приемной председателя ОГА.

Сообщается, что депутаты облсовета от ОПЗЖ и народный депутат Кальцев вместе с полицией находятся под 300-м залом ОГА и требуют пропустить их внутрь.

Неизвестные, охранявшие вход в зал, говорили, что там идет совещание фракций. Зато один из представителей ОПЗЖ Павел Матвиенко заявил, что там пытаются избрать нового председателя облсовета.

"В "ЕС" отметили, что, по регламенту облсовета, его заседания должны проходить в зале областного совета, а решение о переносе места заседание может принимать исключительно председатель совета, а не председательствующий на заседании. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на месте (находилась - ред.) полиция, и, в частности, заместитель руководителя главного управления полиции области по общественной безопасности. При этом никаких действий полицейские не делают", - отмечается в сообщении.

В результате, глава временного президиума Алексей Холод заявил, что сессию перенесли на пятницу на 14:00.

Напомним, первая сессия Запорожского областного совета, которая началась 11 декабря в 14:00 и продолжалась до 01:00 12 января, сопровождалась многочисленными скандалами.

Как сообщалось, на первой сессии Закарпатского областного совета партия венгров Закарпатья в полном составе покинула зал заседания.

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