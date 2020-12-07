Партія угорців покинула перше засідання Закарпатської облради на знак протесту

“(Через — ред.) все те, що відбулося в останні дні, відбувається на сьогодні, ми вважаємо, що це унеможливлює роботу нашої організації, благодійних фондів нашої організації, нашої партії, ми солідарні та підтримуємо нашого керівника проти якого провели ці обшуки... Ми його підтримуємо і в знак цього ми зараз вийшли з сесійного залу, не беремо участь в обранні керівництва обласної ради, але це стосується сьогоднішнього пленарного засідання. На все інше ми прийдемо і будемо старатися конструктивно працювати в інтересах наших людей, наших виборців...”, — розповів представник партії.

Нагадаємо, українські спецслужби провели обшуки у штаб-квартирі Закарпатської угорської культурної асоціації (KMKSZ), яка забезпечує політичне представництво угорців на Закарпатті, а також в будинку президента асоціації Ласло Брензовича.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Зазначимо, що при цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України.