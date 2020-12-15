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У Запоріжжі “розкололась” облрада: частина засідала під охороною невідомих

Київ • УНН

 • 20127 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі частина депутатів обласної ради зібралася на засідання під охороною невідомих. Сесію перенесли на 18 грудня, пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

У Запоріжжі “розкололась” облрада: частина засідала під охороною невідомих

Повідомляється, що 15 грудня мало продовжитися засідання першої сесії Запорізької обласної ради. На попередньому, що відбулося 12 грудня, депутати не змогли встановити результати голосування за голову облради, серед кандидатів на посаду якого був голова ОДА Віталій Боговін, обраний від “Слуги народу”.

“Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сьогодні на початку засідання було зареєстровано 23 депутати з 84-х, і офіційно поновити роботу депутати не могли. У залі були депутати від ОПЗЖ, „Європейської солідарності“ і „За майбутнє“. Згодом до зали зайшла низка депутатів, які заявили, що інших обранців, які перебувають біля приймальні голови ОДА, не пропускає поліція”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що журналісти, які перейшли у крило ОДА, виявили біля приймальні голови близько двох десятків невідомих осіб, депутатів облради і Боговіна. Останній заявив, що їх не пропускає поліція. Невідомі представилися ветеранами війни на Донбасі і заявили, що не допустять формування в місті “ЗНР”.

Згодом поліція пропустила депутатів до зали облради, але не дозволила зайти туди невідомим. У залі сталася суперечка між Боговіним і народним депутатом від ОПЗЖ Володимиром Кальцевим.

Після цього одна з членів президії оголосила, що троє з п’яти членів президії обрали нового головуючого на сесії замість представника ОПЗЖ. Сторони оголосили, що сесія продовжиться в четвер і п’ятницю відповідно.

Частина депутатів на чолі з Боговіним при цьому залишили залу облради і зібралися в 300-й залі ОДА. Вхід до неї охороняють невідомі, які раніше перебували під приймальнею голови ОДА.

Повідомляється, що депутати облради від ОПЗЖ і народний депутат Кальцев разом із поліцією перебувають під 300-ю залою ОДА і вимагають пропустити їх всередину.

Невідомі, які охороняли вхід до зали, казали, що там іде нарада фракцій. Натомість один із представників ОПЗЖ Павло Матвієнко заявив, що там намагаються обрати нового голову облради.

“В „ЄС“ наголосили, що, за регламентом облради, її засідання мають відбуватися в залі обласної ради, а рішення про перенесення місця засідання може ухвалювати виключно голова ради, а не головуючий на засіданні. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на місці (перебувала —ред.) поліція, і, зокрема, заступник керівника головного управління поліції області з громадської безпеки. При цьому ніяких дій поліцейські не чинять”, — зазначається в повідомленні.

В результаті, глава тимчасової президії Олексій Холод заявив, що сесію перенесли на п’ятницю на 14:00.

Нагадаємо, перша сесія Запорізької обласної ради, яка розпочалася 11 грудня о 14:00 і тривала до 01:00 12 грудня, супроводжувалася численними скандалами.

Як повідомлялося, на першій сесії Закарпатської обласної ради партія угорців Закарпаття у повному складі залишила зал засідання.

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