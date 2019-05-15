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В Запорожье наградили участников футбольного фестиваля

В Запорожье наградили участников футбольного фестиваля

Киев  •  УНН

 • 7947 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Накануне финального поединка Кубка Украины в Запорожье на "Славутич-Арене" состоялась церемония награждения участников футбольного фестиваля "Металлург", посвященного кубковому финалу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

"На стадионе, где состоится решающий поединок между донецким "Шахтером" и "Ингульцом"с Петрового, собралось около 200 детей и взрослых, которые принимали участие в фестивале", - сообщает ФФУ.

Участие в мероприятии приняли представители власти Запорожской области, директор детско-юношеской футбольной школы "Металлург" Дмитрий Запороженко, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов, а также первые вице-президенты Федерации футбола Украины Вадим Костюченко и Олег Протасов.

"Прежде всего мы благодарим ваш город, Запорожье, за такое теплое гостеприимство и передаем поздравления от президента ФФУ Андрея Павелко и главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Это знаковое событие, мы встречаемся сегодня с вами на этом стадионе перед первым финалом Кубка Украины, который принимает Запорожье.

Уверен, будущие футболисты, которые принимали участие в фестивале, будут прославлять этот край в юношеских, молодежной, а затем и в национальной сборной Украины. Нас ожидает большой праздник футбола, хорошая концертная программа, конкурсы. Федерация футбола видит Запорожье как надежного партнера, и в будущем на этой замечательной арене будут продолжат играть наши сборные. Желаю вам побед и достижения таких же успехов, которые были у Игоря Беланова и Олега Протасова, которые сегодня вместе с нами находятся на этом ярком футбольном фестивале", - поздравил участников фестиваля Костюченко.

В рамках мероприятия состоялось награждение участников фестиваля памятными призами и футбольными мячами.

Напомним, сегодня в Запорожье, в 21.00, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу между командами "Шахтер" и "Ингулец".

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