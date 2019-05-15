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У Запоріжжі нагородили учасників футбольного фестивалю

У Запоріжжі нагородили учасників футбольного фестивалю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Напередодні фінального поєдинку Кубку України у Запоріжжі на “Славутич-Арені” відбулася церемонія нагородження учасників футбольного фестивалю “Металург”, присвяченого кубковому фіналу. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

“На стадіоні, де відбудеться вирішальний двобій між донецьким „Шахтарем“ та „Інгульцем“ із Петрового, зібралося близько 200 дітей та дорослих, які брали участь у фестивалі”, — повідомляє ФФУ.

Участь у заході взяли представники влади Запорізької області, директор дитячо-юнацької футбольної школи “Металург” Дмитро Запороженко, володар “Золотого м’яча” Ігор Бєланов, а також перші віце-президенти Федерації футболу України Вадим Костюченко та Олег Протасов.

“Перш за все ми дякуємо вашому місту, Запоріжжю, за таку теплу гостинність і передаємо вітання від президента ФФУ Андрія Павелка й головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка. Це знакова подія, що ми зустрічаємося сьогодні з вами на цьому стадіоні перед першим фіналом Кубку України, який приймає Запоріжжя.

Упевнений, майбутні футболісти, які брали участь у фестивалі, прославлятимуть цей край у юнацьких, молодіжній, а потім і в національній збірній України. На нас очікує велике свято футболу, гарна концертна програма, конкурси. Федерація футболу має Запоріжжя як надійного партнера, й у майбутньому на цій чудовій арені продовжать грати наші збірні. Бажаю вам перемог та досягнення таких самих успіхів, які були в Ігоря Бєланова й Олега Протасова, які сьогодні разом із нами перебувають на цьому яскравому футбольному фестивалі”, — привітав учасників фестивалю Костюченко.

В рамках заходу відбулося нагородження учасників фестивалю пам’ятними призами та футбольними м’ячами.

Нагадаємо, сьогодні у Запоріжжі, о 21.00, відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу між командами “Шахтар” та “Інгулець”.

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