В Запорожье общественный активист отстреливался от нападавших

Покушение на убийство совершено поздно вечером в Хортицком районе Запорожья.

6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 года, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на него напали и избили.



На месте событий полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и вызвали выстрел в левое бедро.



Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении.



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После проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще трех правонарушителей устанавливается.



По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.



Как стало известно УНН из собственных источников, общественный активист отстреливался от нападавших из травматического пистолета "Форт".



Как сообщал УНН, в Запорожье неизвестные проломили череп экс-главе антикоррупционной комиссии ОГА .