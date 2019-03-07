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У Запоріжжі громадський активіст відстрілювався від нападників

У Запоріжжі громадський активіст відстрілювався від нападників

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Запоріжжі невстановлені чоловіки скоїли замах на вбивство громадського активіста. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП Запорізької області.

Замах на вбивство скоєно пізно ввечері у Хортицькому районі Запоріжжя.

6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби "102" від чоловіка 1952 року народження, який повідомив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі на нього напали та побили.

На місці подій поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих в масках, завдали йому тілесних ушкоджень та спричинили постріл у ліве стегно.

Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку.

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Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу одного з нападників 1994 року народження. Місцезнаходження ще трьох правопорушників встановлюється.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як стало відомо УНН з власних джерел, громадський активіст відстрілювався від нападників з травматичного пістолета "Форт".

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