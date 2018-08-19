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В Запорожье горели шины на предприятии по переработке резины

Киев • УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожье горели автомобильные шины на предприятии по переработке резины, площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

В Запорожье горели шины на предприятии по переработке резины

В воскресенье 19 августа в 3:08 спасатели получили сообщение о пожаре на ул.Южное шоссе Вознесеновского района Запорожья. Как оказалось, на предприятии по переработке резины горели автомобильные шины на открытой территории. Общая площадь пожара составила 600 кв.м.

Как отмечается, из-за большой загруженности шин и их расположения рядом с другими опасными объектами, существовала угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном.

На месте происшествия работали 16 единиц техники и 54 спасателей. Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерн, не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом и потушить пожар в тех масштабах, которых он набрал на момент прибытия подразделений ГСЧС.

В 03:30 возгорание локализовали, а в 04:00 - полностью ликвидировали.

В результате пожара пострадавших нет. Причина устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Как сообщал УНН, в Одессе из-за пожара в одноэтажном здании эвакуировали 17 человек.

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